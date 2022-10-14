умные часы Pixel Watch могут заряжаться без проводов, хотя и не должны

Компания Google только-только начала продавать свои первые умные часы Pixel Watch, в сети начали появляться первые отзывы покупателей. И они преподнесли сюрприз – пользователи обнаружили официально не заявленную возможность Pixel Watch.





Учитывая цену часов, многие ожидали, что они получат поддержку беспроводной зарядки. Тем не менее Google заявляет, что Pixel Watch не поддерживают беспроводную зарядку и могут заряжаться только с помощью фирменного магнитного зарядника, входящего в комплект.

Зарядка Google

Однако некоторые первые покупатели Pixel Watch сообщили, что часы в действительности могут заряжаться без проводов с помощью функции обратной зарядки у некоторых смартфонов, зарядных устройствах стандарта Qi, а также портативных аккумуляторах с поддержкой Qi.

При этом Google по-прежнему утверждает, что часы официально не поддерживают беспроводную зарядку. В ответ на недавний пост на Reddit эксперт Google ответил: