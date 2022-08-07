Умные часы Oppo Watch 3 становятся все привлекательнее. Они получат функцию всегда включенного экрана, быструю зарядку и систему мониторинга кровотока

В Сети появились новые подробности об умных часах Oppo Watch 3, премьера которых ожидается 10 августа. Новинка, согласно новым данным, получит функцию всегда включенного экрана (Always-on Display) и поддержку технологии быстрой зарядки Watch VOOC 3.0. Помимо этого будет система мониторинга кровотока, хотя пока и не совсем понятно, что это такое и как работает.

Oppo Watch 3 также получат прямоугольный экран AMOLED с диагональю 1,91 дюйма, новейшую SoC Snapdragon W5 Gen 1, дополненную чипом Apollo4 Plus, а также eSIM и NFC. Примечательной особенностью Oppo Watch 3 станет поддержка регистрации ЭКГ. Также часам приписана водозащита (5ATM) и автономность от 5 до 15 дней в зависимости от сценариев использования.