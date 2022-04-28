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    Умные часы Google Pixel Watch не будут дешёвыми. Слухи приписывают новинке цену в пределах 300–400 долларов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Умные часы Google Pixel Watch не будут дешёвыми. Слухи приписывают новинке цену в пределах 300–400 долларов

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    На фоне появления фотографий умных часов Pixel Watch в Сети появились и новые слухи о них. 


    К примеру, часам приписывают цену в 300–400 долларов. Это соответствует стоимости других топовых часов именитых компаний, в том числе Galaxy Watch и Apple Watch последних поколений. Учитывая, что смартфоны Pixel также нельзя назвать дешёвыми, такая цена на часы Google видится вполне ожидаемой. 

    К сожалению, источники также говорят об ограниченной доступности часов при запуске, то есть первое время часы, возможно, будет сложно купить.  

    Ещё один свежий слух — возможный выход часов с предполагаемым названием Pixel Watch Fit и ценой 400 долларов. Возможно, это будет некая модификация Pixel Watch, ориентированная на спортсменов.  

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