Умные часы Amazfit GTR 4 и GTS 4 красуются на качественных изображениях

Источник поделился изображениями умных часов Amazfit GTR 4 и GTS 4. Он утверждает, что производитель будет использовать их в рекламе.





Ранее мы уже видели рендеры этих моделей, но в плохом качестве. При этом устройства выглядели так же, так что каких-то сомнений в дизайне нет.



GTR 4



GTS 4

Amazfit GTR 4 и GTS 4 сохранят основное отличие друг от друга в виде разной формы экранов. При этом в деталях дизайн изменится. К примеру, у GTR 4 колёсико будет выражено намного сильнее как размерами, так и благодаря цветовому акценту.





Изображения указывают на то, что нас два три цветовых варианта для каждой модели и множество различных ремешков.

Что касается параметров, источник ссылается на свою же новость двухнедельной давности, то есть новых данных по этому поводу нет. Напомним, Amazfit GTR 4 получат дисплей AMOLED с диаметром 1,43 дюйма и разрешением 466 х 466 пикселей, он будет поддерживать режим Always-on Display (AoD). Ёмкость аккумулятора составит 475 мА·ч, чего должно хватить на 12 дней работы.





Дисплей Amazfit GTS 4 будет ещё больше — диагональ составит 1,75 дюйма. Разрешение — 450 х 390 пикселей. Корпус тоже будет алюминиевый, его толщина — 9,9 мм. Масса часов — 27 граммов. Аккумулятор будет иметь ёмкость 300 мА·ч, а автономность составит до семи дней.

Обе новинки получат биометрический датчик BioTracker 4.0 PPG.