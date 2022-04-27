Umidigi проведёт распродажу и представит новые устройства

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Компания Umidigi официально подтвердила, что большая презентация, которая будет сопровождаться распродажей, состоится 19 мая. Помимо скидкой до 55%, Umidigi также представит новые смартфоны и полностью беспроводные наушники по очень привлекательным ценам.

На прошлой неделе Umidigi опубликовала перечень будущих устройств на своей странице в Facebook. Компания анонсировала скидку 50% на свой новый смартфон — Umidigi F3. Согласно просочившейся информации, Umidigi F3 — это обновленная версия A13 Pro. Umidigi F3 имеет современную платформу и увеличенный объём памяти, а также изогнутую заднюю панель и будет доступен в 5 цветах.





Также ожидается выход Umidigi Power 7 Max. Это устройство является флагманом линейки Power 7 и будет поставляться с аккумулятором емкостью 10000 мА•ч. Других подробностей пока что нет. Крмое того, состоится выход полностью беспроводных наушников Umidigi AbleBuds Free.

Благодаря купонам и скидкам поклонники смогут приобрести популярные модели Bison GT2 5G, A13 Pro, A11 Pro Max и другие со скидками до 55%.