Умершего от последствий COVID-19 Невзорова не смогли проводить в стенах Малого театра

Народный артист Борис Невзоров ушел из жизни 18 февраля после борьбы с последствиями заражения коронавирусной инфекцией. Гражданская панихида по актеру должна была состояться на территории Малого театра, где он проработал многие годы, но этого не произошло.

Директор культурного учреждения Тамара Михайлова рассказала, что церемония прощания с выдающимся кинодеятелем не смогла пройти в Малом театре из-за противоэпидемических норм. В связи с этим родные и близкие Невзорова пришли проводить его в Церемониальный зал №1 «Похоронного дома Троекурово».

«Театр очень скорбит. Смерть Бориса Георгиевича для нас была неожиданной. Он играл до последнего. Но есть протокол Роспотребнадзора, по которому мы не можем прощаться в театре», — цитирует Михайлову kp.ru.

Народного артиста похоронили 24 февраля на Троекуровском кладбище столицы. У него остались сын и две дочери от разных браков. Самой младшей наследнице педагога 8 декабря исполнился всего год.

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