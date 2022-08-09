Умерла звезда мюзикла “Бриолин” Оливия Ньютон-Джон

Оливия Ньютон-Джон в фильме “Бриолин”

Австралийская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в ее официальных аккаунтах в соцсетях.

Оливия Ньютон-Джон ушла из жизни сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это трудное время, — говорится в сообщении.



Оливия Ньютон-Джон

Причиной смерти Ньютон-Джон стал рак молочной железы, с которым певица боролась более 30 лет. Впервые заболевание у певицы диагностировали в 1992 году, после этого она прошла курс лечения. В 2017 году певица снова рассказала о борьбе с болезнью: рак перешел в четвертую стадию и дал метастазы в крестцовый отдел позвоночника.

В 2012 году Ньютон-Джон открыла в Мельбурне центр по борьбе с онкологией Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre.

Оливия Ньютон-Джон наиболее известна по киномюзиклу “Бриолин”, в котором она снималась вместе с Джоном Траволтой. За роль в этом фильме она получила премию “Золотой глобус”.



Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта в фильме “Бриолин”

Джон Траволта посвятил своей коллеге по фильму прощальный пост в инстаграме*.

Моя дорогая Оливия, ты сделала нашу жизнь намного лучше. Твое влияние было невероятным. Я так сильно тебя люблю. Мы обязательно увидимся и снова будем вместе. Твой с первого момента, когда я увидел тебя, и навсегда. Твой Дэнни, твой Джон, — написал актер.

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