Умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка

Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в возрасте 56 лет. В последнее время она жила в Германии, где у нее диагностировали тяжелое заболевание, однако в официальных источниках не уточняется, какое именно.

Российской аудитории Писанка известна как актриса из сериала “Сваты”, а также ведущая развлекательной передачи “Страна советов” на НТВ вместе со Львом Новоженовым, которая выходила в начале нулевых.

Коллеги и друзья Писанки уже выразили свои соболезнования.

Очень жаль. Молодая, 56 лет. Мы с ней вместе делали передачу “Страна советов” в 2003—2004 годах… Очень симпатичная, живая, смешная,

— сказал Лев Новоженов.

Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие небесное,

— написал в личном блоге Оскар Кучера.

Ты в наших сердцах! Спасибо тебе за вдохновение, за стимул к творчеству, за поддержку… Дорогая, покойся с миром,

— написала в инстаграме* экс-участница группы “ВИА Гра” Надежда Мейхер.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России