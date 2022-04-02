Умерла актриса Александра Яковлева

Умерла актриса Александра Яковлева Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Умерла актриса Александра Яковлева, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Экипаж».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссера Николая Лебедева, актриса скончалась после продолжительной болезни. Ей было 64 года.

Александра Яковлева не скрывала, что больна. Несколько последних лет она боролось с онкологией.

Александра Яковлева родилась в Калининграде в 1957 году. Ее настоящая фамилия – Иванес, а псевдоним, который она использовала в своей актерской карьере, взяла по фамилии деда. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Популярность к ней пришла после нескольких ролей в ярких фильмах советских времен: «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».

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