Умер журналист, издатель первого мужского журнала в России Игорь Свинаренко

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Игорь Свинаренко

В возрасте 64 лет умер журналист и писатель Игорь Свинаренко — об этом сообщили в соцсетях его знакомые и коллеги. Из их слов можно сделать вывод, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Еще, кажется, в 2010 году немецкие врачи давали не больше 25 процентов на то, что он выживет после сложнейшей операции. Но Свин (его мы так все звали) выжил. Он был сильный мужик. С великолепным чувством юмора. Помню, как встретил его на лестнице в ЦДХ после всех операций и химий, заметно постройневшего и совсем седого, в бархатном пиджаке, и то ли от растерянности, то ли желая его как-то подбодрить, не нашел ничего лучше, как начать говорить комплименты. “Старик, я тоже за то, чтобы быть худым и стройным, — усмехнулся Свин. — Но не такой же ценой!”,

— написал в фейсбуке* журналист Сергей Николаевич.

В его вечно грустных глазах я иногда читал что-то похожее на сочувствие и даже жалость. Про жизнь он знал такое, чего не знал я. И это знание обязательно присутствовало в его текстах.

Игорь Свинаренко родился в 1957 году в Мариуполе. в 1980 году окончил журфак МГУ имени Ломоносова. Сотрудничал с газетами “Коммерсант”, “Комсомольская правда” и другими изданиями, в 90-х был издателем и главным редактором первого мужского журнала страны “Медведь”, основанного Владиславом Листьевым. Также он написал несколько книг о современной истории России (включая цикл “Ящик водки” в соавторстве с Альфредом Кохом) и очерков о журналистике, состоял в жюри премии “Большая книга”.

Многие друзья и коллеги Свинаренко выразили в соцсетях соболезнования его родным и поделились воспоминаниями о нем.

Умер выдающийся журналист, один из создателей коммерсантовской журналистики 90-х Игорь Свинаренко. Между прочим, выходец с Донбасса, родившийся в Мариуполе, так что с особой глубиной переживавший весь сегодняшний ужас. Его последняя автобиографическая книга прекрасна, как и 4 ящика водки в соавторстве с Кохом, как и книги интервью, и тюремные очерки… очень переживал, что не востребован. Ну это как написать — умер Влас Дорошевич, а в ответ тишина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал литературный критик Александр Архангельский.

Он был штучный журналист и удивительный человек. Он оставил здесь добрую память о себе, хорошие тексты — и девиз, который, я уверен, будет жить в благодарном русском языке: уранессать! (с) Прощай, дорогой Свин,

— написал журналист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом).

В 2014 году в Берлине, куда мы только что переехали, Игорь Свинаренко, который тут лечился от рака, взял у меня одно из своих хулиганских интервью. Параллельно мы выжрали принесенную им бутылку дешевого виски. Результат, предсказуемо отвратительный, вышел двумя сериями в казахском Форбсе. Редко когда текст вызывал у меня такой острый стыд вперемежку с гомерическим весельем. Похмелье от виски тоже вернулось. Свинаренко умел все это вызвать, расставив слова в почти произвольном, но хтонически верном порядке,

— вспоминает журналист Леонид Бершидский.

Умер Игорь Свинаренко. В свои лучшие моменты он был совершенно выдающимся журналистом. Говорили с ним совсем недавно, по телефону, недолго. Грустный получился разговор. Мои соболезнования всем,

— написал журналист Антон Орехъ.

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