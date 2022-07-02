Умер создатель мультфильмов “Чебурашка”, “Аленький цветочек”, “Снежная королева” Леонид Шварцман. Ему был 101 год

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Леонид Шварцман

В возрасте 101 года умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, принимавший участие в создании визуального образа Чебурашки и других героев для мультфильма Романа Качанова “Крокодил Гена” 1969 года. Об этом сообщил “ТАСС” шеф-редактор “Союзмультфильма” Сергей Капков.

Леонид Аронович до конца дней сохранял в себе все то, что вложил в персонажей: искренность, доброту, легкость, справедливость. Он создал целую плеяду героев, которые продолжают сопровождать нас на протяжение всей жизни. Гениальные творения, вышедшие из-под пера Шварцмана, <…> так точно характеризуют нас, детей и взрослых. Они останутся актуальны и популярны. Образами Леонида Ароновича вдохновляются, на его персонажей равняются до сих пор как молодые и опытные художники, так и зрители. Творчество Леонида Ароновича — символ жизни, который останется с нами навсегда. Вечная память,

— приводит издание “Подъем” слова главы совета директоров киностудии Юлианы Слащевой.

Я могу говорить о нем не только как о художнике — как художника его знают все, кто смотрел его фильмы, но и как о человеке. Почему он такой выдающийся? Он обладал огромной созидательной человеческой силой. Он был человек незлобивый, жил точно по-пушкински: “Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспоривай глупца” — он жил по этим правилам. Может быть, в этом секрет того, что он прожил огромную жизнь. <…> Он обладал вселенской порядочностью, ухоженностью мысли, он вокруг себя рассеивал эту доброту. Уже почти никого не осталось, кто мог бы сказать: “Я работал со Шварцманом, и это было счастье моей жизни”. Я могу сказать. — сказал о Шварцмане в беседе с РБК режиссер и художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Леонид Шварцман родился в 1920-м в Минске. В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде и был призван в армию. После эвакуации из блокадного Ленинграда работал токарем на танковом заводе в Челябинске. В 1945 году приехал в Москву и поступил во ВГИК, а в 1948-м начал работать на киностудии “Союзмультфильм”.

За время работы художником-мультипликатором и постановщиком Шварцман принимал участие в создании таких мультфильмов как “Аленький цветочек”, “Золотая антилопа”, “Снежная королева”, “38 попугаев”, “Котенок по имени Гав”, “Дядя Степа — милиционер”, “Варежка” и многих другхих.