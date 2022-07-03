Умер народный артист России Сергей Сосновский

Советский и российский актер театра и кино Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Московском художественном театре им. Чехова.
Свою карьеру Сосновский начал в саратовском театре. В 2004 году он перебрался в Москву по приглашению актера Олега Табакова. В том же году ему присвоили звание Народный артист РФ.
«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили — мало. Его обожали», — говорится в сообщении учреждения.
На днях стало известно о смерти выдающегося советского мультипликатора. Создатель Чебурашки Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Его тело решено кремировать.