Умер лауреат всесоюзных конкурсов эстрады и известный исполнитель Ренат Ибрагимов

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Стало известно о смерти известного певца, народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Трагической новостью поделилась его супруга Светлана.
Как пишут СМИ, Ибрагимову внезапно стало плохо с сердцем, родные вызвали скорую помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Ему было 74 года.
Ибрагимов родился во Львове в семье военнослужащего. Через какое-то время они переехали в Казань, где он окончился Казанскую государственную консерваторию.
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