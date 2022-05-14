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    Умер лауреат всесоюзных конкурсов эстрады и известный исполнитель Ренат Ибрагимов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Умер лауреат всесоюзных конкурсов эстрады и известный исполнитель Ренат Ибрагимов

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    pexels.com/PD

    Стало известно о смерти известного певца, народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Трагической новостью поделилась его супруга Светлана.

    Как пишут СМИ, Ибрагимову внезапно стало плохо с сердцем, родные вызвали скорую помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Ему было 74 года.

    Ибрагимов родился во Львове в семье военнослужащего. Через какое-то время они переехали в Казань, где он окончился Казанскую государственную консерваторию.

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