Умер известный по граффити с целующимся Брежневым художник Врубель

Умер художник Дмитрий Врубель, широко известный по граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Об этом сообщила главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.
«Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям», — написала она в соцсетях.
Жена Врубеля художница Виктория Тимофеева ранее сообщала, что Врубель в конце июня заболел COVID-19 и был госпитализирован. Ему установили в сердце желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, введя в искусственную кому.
Самой известной работой Врублея является граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и главы ГДР Эриха Хонеккера. Рисунок был сделан по соответсвующему снимку. Врубель нарисовал граффити на фрагменте Берлинской стены.
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