Улыбка вопреки опасности: Кадыров на видео показал бесстрашие чеченских спецназовцев

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Новости
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чеченские спецназовцы демонстрируют удивительную отвагу во время
спецоперации, продолжая улыбаться даже когда им грозит смертельная опасность.
Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, приложив видеоролик.

На кадрах видно, как несмотря на нестихающие обстрелы,
чеченские бойцы сохраняют присутствие духа. Они демонстрируют поразительную отвагу.

«Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые
в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения,
это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру», —
отметил Кадыров.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной
операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных
республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со
стороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал
закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный
конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с
заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве
или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

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