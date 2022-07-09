Ульяновские рыбаки выловили гигантского сома весом 104 килограмма

Рыбаки из Ульяновска выловили крупного сома длиной 2,45 м и весом 104 кг. В качестве доказательства мужчины опубликовали фото рыбы в социальных сетях.
Жители Ульяновска не рассчитывали на подобный успех, однако сом оказался действительно гигантским. Чтобы затащить его в лодку рыбакам потребовалось около получаса, а сом успел укусить одного из мужчин, пишет Ulpravda.ru.
«Красивая сегодня рыбалка была. Правда клев никакой, одна поклевка за всю ночь», — рассказали рыбаки.
Несмотря на международную практику отпускать трофейную рыбу, ульяновцы решили приготовить из нее фирменные блюда, среди которых щи и балык.
Ребенок в США получил серьезные травмы в результате атаки сома. Инцидент произошел в городе Нью-Порт-Ричи, передает телеканал «360».