Уловки рекламы и искусственные камни: как выбрать качественное ювелирное украшение

«Это позволяет сделать визуально красивый бриллиант, который на первый взгляд будет неотличим от натурального, тем более что сверху он действительно натуральный. А на самом деле большую часть его веса будет составлять стекло. Если продавец говорит о таком методе обработки камня и называет адекватную цену, как правило такие камни стоят очень недорого. Но если вы покупаете украшение с большим камнем всегда рекомендую делать экспертизу или просить сертификат на этот камень. При этом, такой способ применяется в основном с рубинами, сапфирами и изумрудами», — рассказал эксперт.