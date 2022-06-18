Уловки рекламы и искусственные камни: как выбрать качественное ювелирное украшение

Директор ювелирной компании IQDiamonds Виктор Исаков раскрыл секрет выбора качественных украшений с драгоценными камнями и металлами.
Как отметил Исаков, первое, на что нужно обращать при покупке украшений — металл. Он пояснил, что ювелирные украшения производят из разных сплавов, в основе которых лежат серебро, золото, платина и палладий.
«Выбирая украшение, нужно в первую очередь смотреть на пробу металла, из которого сделаны украшения. Например, частый прием многих ювелирных магазинов продавать 375-ю пробу, указывая в рекламе «Украшение из золота за N-рублей». Как правило, N несколько ниже привычной цены на украшения, и это подкупает потребителя, но тут кроется нюанс», — уточнил эксперт.
По его словам, 375-я проба дешевле 585-й. Но для потребителя слово «золото» в рекламе, обычно равнозначно «Золото 585 пробы».
«Так сложилось за долгое время. И, соответственно, когда потребитель видит цену ниже привычной, он идет и покупает. И вроде бы ничего, можно и 375-ю пробу купить, но как правило, ее продают не настолько ниже в цене, на сколько она на самом деле дешевле 585-й пробы. То есть, 375-я проба почти в 1,5 раза дешевле 585-й. Но продают ее дешевле примерно на 20%. То есть, имеет смысл добавить небольшую сумму денег и купить полноценную 585-ую пробу», — посоветовал Исаков.
Вторым важным фактором при выборе украшений эксперт назвал вставки. Он уточнил, что сегодня в ювелирных изделиях используется огромное количество полудрагоценных и драгоценных вставок, синтетических камней и всевозможных имитаций.
«На что же стоит обратить внимание? Если с полудрагоценными вставками, имитацией и синтетическими камнями все более или менее понятно. Так, если продавец заявляет, что камень относится к одной из этих групп, то скорее всего так и есть. А вот с драгоценными камнями есть несколько нюансов», — отметил специалист.
Так, при производстве вставки прибегают к методу склейки. В этом случае, как объяснил Исаков, верхнюю часть камня берут от драгоценной породы, а нижнюю часть заменяют стеклом такого же цвета и склеивают их между собой.
«Это позволяет сделать визуально красивый бриллиант, который на первый взгляд будет неотличим от натурального, тем более что сверху он действительно натуральный. А на самом деле большую часть его веса будет составлять стекло. Если продавец говорит о таком методе обработки камня и называет адекватную цену, как правило такие камни стоят очень недорого. Но если вы покупаете украшение с большим камнем всегда рекомендую делать экспертизу или просить сертификат на этот камень. При этом, такой способ применяется в основном с рубинами, сапфирами и изумрудами», — рассказал эксперт.
Еще одним методом, к которому часто прибегают изготовители ювелирных изделий, является заполнение стеклом.
«В этом случае берут некачественное исходное сырье с большими трещинами, заполняют их стеклом, а после поддают огранке. И тут, как и в предыдущем примере. Если украшение стоит значительно дешевле, по сравнению с натуральными, то не стоит переживать. А если же вы покупаете дорогой камень, рекомендую проверить на наличие разных методов облагораживания. Как и в первом примере, такой метод применяют к рубинам, сапфирам и изумрудам», — сообщил Исаков.
Он также отметил, что существуют так называемые лабораторные бриллианты.
«С недавних пор на рынке появились бриллианты, произведенные из алмазов, выращенных в лабораториях. Этот такой же бриллиант, по всем своим свойствам, как и природный. Просто создан был он в специальном реакторе, который повторяет условия, как на глубине 150 км под землей, в которых образуется природный алмаз. Лично я ничего плохого не вижу в таком бриллианте, и мы сами с ними работаем и заявляем в открытую об этом», — рассказал эксперт.
Однако, по его словам, проблема возникает тогда, когда некоторые недобросовестные игроки на рынке, смешивают выращенные бриллианты с природными и закрепляют их в украшения под видом природных, скрывая их происхождения.
«А так как выращенные бриллианты, в среднем в 3 раза дешевле, чем природные. Но есть два способа предостеречь себя от обмана. Первый — это покупать сразу украшения с выращенными бриллиантами, тем самым либо экономя деньги, либо покупая себе бриллианты большего размера. Второй — требовать сертификат на каждый бриллиант, стоящий в украшении. Поскольку выращенный бриллиант от природного, без специального оборудования, не сможет отличить даже опытный ювелир, не говоря уже об обычно покупателе», — пояснил Исаков.
В заключение эксперт пожелал всем покупателям быть более бдительными в момент покупок ювелирных украшений и прислушиваться к советам настоящих специалистов.