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Российская Федерация избрала верную и грамотную экономическую стратегию, направленную на укрепление национальной валюты на фоне отказа от использования доллара.

К такому выводу пришли читатели китайского информационного издания «Гуаньча», проанализировав решение Москвы перевести расчет за поставки газа в рубли. Пользователи сети Интернет подробно рассказали о достоинствах такого решения, а также объяснили, почему газовый ультиматум России вызвал восхищение среди жителей Китая.

Китайцы бурно отреагировали на новое решение Российской Федерации по поставкам природного газа. Читатели заметили, что перевод оплаты в рубли дает Москве ряд экономических преимуществ и позволяет полностью отказаться от использования американского доллара. Такой подход фактически можно назвать «великолепной уловкой президента России Владимира Путина».

Читатели обратили внимание, что новая экономическая тактика России запустила цепную реакцию, в результате которой США утратят свое былое величие. Вашингтон столкнется сразу с множеством различных проблем в сфере финансов и экономики, что, в свою очередь, приведет к резкому ослаблению доллара.

«Финансовая империя США вот-вот потеряет штаны», — объяснил читатель.

«Запад наивно полагал, что с помощью бумажек могут наложить санкции на богатую природными ресурсами страну», — заметил другой пользователь.

«Император Путин делает все правильно, хоть я и китаец, но я полностью поддерживаю», — резюмировал китаец.

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