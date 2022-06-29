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Улицы в родном городе Зеленского хотят назвать в честь Байдена и Джонсона

Улицы в родном городе Зеленского хотят назвать в честь Байдена и Джонсона
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Улицы Кривого рога — родного города президента Украины Владимира Зеленского — предложили переименовать. Речь идет только о тех местах, чьи названия связаны с Россией.

Такую информацию распространило агентство УНИАН со ссылкой на заместителя мэра города Сергея Милютина. В качестве альтернативных вариантов «русских названий» было предложено переименовать улицы в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

Так, имя премьера Соединенного Королевства может сместить улицу летчика Водопьянова. А вот в честь американского лидера предложили назвать улицу Пушкина.

«Борьба» с русской культурой и историей распространяется не только на Украине. Например, в Польше активно обсуждается вопрос переименования улицы, названной в честь маршала Советского Союза Ивана Конева, пишет RT.

Байден джонсон Зеленский кривой рог
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RusNewsToday24
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