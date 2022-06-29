Улицы в родном городе Зеленского хотят назвать в честь Байдена и Джонсона

Улицы Кривого рога — родного города президента Украины Владимира Зеленского — предложили переименовать. Речь идет только о тех местах, чьи названия связаны с Россией.
Такую информацию распространило агентство УНИАН со ссылкой на заместителя мэра города Сергея Милютина. В качестве альтернативных вариантов «русских названий» было предложено переименовать улицы в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.
Так, имя премьера Соединенного Королевства может сместить улицу летчика Водопьянова. А вот в честь американского лидера предложили назвать улицу Пушкина.
«Борьба» с русской культурой и историей распространяется не только на Украине. Например, в Польше активно обсуждается вопрос переименования улицы, названной в честь маршала Советского Союза Ивана Конева, пишет RT.