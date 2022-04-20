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    Улицу Маршала Новикова в Петербурге заволокло паром из-за коммунальной аварии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Улицу Маршала Новикова в Петербурге заволокло паром из-за коммунальной аварии

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    globallookpress/Zamir Usmanov

    Клубы пара у одного из домов образовались в результате аварии в Петербурге. Инцидент произошел на улице Маршала Новикова. 

    Прорыв трубы случился днем 20 апреля. В результате аварии была приостановлена подача горячей воды в 65 домах. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» социальной сети «ВКонтакте». 

    Улицу Маршала Новикова в Петербурге заволокло паром из-за коммунальной аварии
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Отмечается, что неисправность возникла на трубопроводе диаметром 700 миллиметров рядом с домом №10. Специалисты устранили дефект. 

    Ранее прорыв трубы произошел на Пражской улице во Фрунзенском районе Северной столицы. Жители могли наблюдать фонтан из кипятка. 

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