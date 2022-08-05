Улетевший в Израиль Макаревич продолжает зарабатывать в России

Лидер музыкальной группы «Машина Времени» Андрей Макаревич улетел из России, но продолжает зарабатывать на аренде бар-ресторана и звукозаписывающей студии.
Артист один из первых осудил спецоперацию России по защите республик Донбасса, а после этого улетел в Израиль и оскорбил соотечественников. Несмотря на это он продолжает давать концерты, только уже за рубежом. По информации Kp.ru, вместе с другими музыкантами из «Машины Времени» исполнитель хита «Перекресток» планирует посетить Грузию, Казахстан и США.
Кроме того, у Макаревича остался бизнес в России. Он сдает в аренду собственный бар-ресторан и студию звукозаписи. Помимо этого, у 68-летнего певца есть пенсия в размере 50 тысяч рублей, так что без средств к существованию он не останется.
Напомним, улетев за границу, в ответ на обвинения в предательстве, Макаревич заявил, что он и другие уехавшие звезды представляли Россию, а не ее народ.