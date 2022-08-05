Улетевший в Израиль Макаревич продолжает зарабатывать в России

Артист один из первых осудил спецоперацию России по защите республик Донбасса, а после этого улетел в Израиль и оскорбил соотечественников. Несмотря на это он продолжает давать концерты, только уже за рубежом. По информации Kp.ru, вместе с другими музыкантами из «Машины Времени» исполнитель хита «Перекресток» планирует посетить Грузию, Казахстан и США.