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Улетевший в Израиль Макаревич продолжает зарабатывать в России

Улетевший в Израиль Макаревич продолжает зарабатывать в России
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Лидер музыкальной группы «Машина Времени» Андрей Макаревич улетел из России, но продолжает зарабатывать на аренде бар-ресторана и звукозаписывающей студии.

Артист один из первых осудил спецоперацию России по защите республик Донбасса, а после этого улетел в Израиль и оскорбил соотечественников. Несмотря на это он продолжает давать концерты, только уже за рубежом. По информации Kp.ru, вместе с другими музыкантами из «Машины Времени» исполнитель хита «Перекресток» планирует посетить Грузию, Казахстан и США.

Кроме того, у Макаревича остался бизнес в России. Он сдает в аренду собственный бар-ресторан и студию звукозаписи. Помимо этого, у 68-летнего певца есть пенсия в размере 50 тысяч рублей, так что без средств к существованию он не останется.

Напомним, улетев за границу, в ответ на обвинения в предательстве, Макаревич заявил, что он и другие уехавшие звезды представляли Россию, а не ее народ.

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