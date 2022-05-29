Улетевший на зонтике из кафе житель Турции решил стать астронавтом на МКС

Прославившийся в 2019 году благодаря видео полета на зонтике турок Садык Кочадали решил принять участие в отборе первых турецких космонавтов для отправки на Международную космическую станцию.
О старте поиска будущего космонавта от Турции, который отправится на МКС с научной миссией, недавно объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Узнав об этом, «первый летающий турок» решил попытать счастья, сообщает Middle East Monitor.
«Наш президент выбирает кого-то из турок для полета в космос. Я также прославился как летающий человек. Было бы хорошо, если бы господин президент отправил и меня в космос», — поделился Садык Кочадали.
Прием заявок на космическую миссию, которая состоится уже в первой половине 2023 года, продлится до 23 июня. Интересно, что «летающий» турок имеет все шансы стать первым космонавтом от своей страны, поскольку соответствует основным требованиям к кандидатам.