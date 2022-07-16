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Улетевшая за границу Пугачева продолжает осыпать тяжелобольного Моисеева подарками

Улетевшая за границу Пугачева продолжает осыпать тяжелобольного Моисеева подарками
globallookpress/Gennadii Usoev

Концертный директор музыканта Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о заграничных презентах певицы Аллы Пугачевой.

Весной Примадонна вместе с семьей улетела из России. Несмотря на это, артистка не забывает старых друзей, в число которых входит и тяжелобольной Моисеев. По словам директора артиста, исполнительница хита «Миллион алых роз» продолжает ежемесячно осыпать певца подарками.

«Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами — просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке — все, что он любит, много всего вкусного», — сказал Горох в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, Моисеев ранее перенес два инсульта, которые сильно сказались на его здоровье. У него проявились проблемы с речью и работой рук. Он почти не появляется на публике и мало общается с друзьями.

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