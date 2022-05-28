«Укротители хаоса» от ямальской компании выиграли Всероссийский телевизионный конкурс

Документальный фильм «Укротители хаоса», снятый компанией «Ямал-Медиа», забрал победу на Всероссийском телевизионном конкурсе «Федерация». Кинокартина признана лучшей в номинации «Сделано в России».
Сюжет фильма рассказывает об освоении Ямала геологами. Автором кинокартины выступила Ольга Сельницкая. Кресло режиссера занял Сергей Рыбалов. Работа над документальным фильмом велась на протяжении года, передает сайт «Красный север».
Создатели кинокартины подошли к съемкам со всей ответственностью. Ими были найдены очевидцы и участники событий. Для этого Рыбалову и Сельницкой пришлось путешествовать по Москве, Новому Уренгою и Салехарду.
Победитель выбран по итогам народного голосования. В числе претендентов были и кинокартины известных столичных студий.