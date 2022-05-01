Укрепрайон ВСУ в поселке Пески под Донецком сняли с квадрокоптера

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Беспилотник снял на видео позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пески к западу от Донецка.
На записи, которую опубликовало издание «Известия», можно увидеть зигзагообразные окопы, которые тянутся вдоль лесонасаждений. Неподалеку расположен капонир — сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что российская авиация поразила высокоточными ракетами семь военных объектов ВСУ, в частности, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР и Харьковской области.
загрузка...