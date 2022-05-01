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    Укрепрайон ВСУ в поселке Пески под Донецком сняли с квадрокоптера

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Укрепрайон ВСУ в поселке Пески под Донецком сняли с квадрокоптера

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    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

    Беспилотник снял на видео позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пески к западу от Донецка.

    На записи, которую опубликовало издание «Известия», можно увидеть зигзагообразные окопы, которые тянутся вдоль лесонасаждений. Неподалеку расположен капонир — сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям.

    Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что российская авиация поразила высокоточными ракетами семь военных объектов ВСУ, в частности, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР и Харьковской области.

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