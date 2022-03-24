Украину оставят ни с чем: американские миллионы для Киева не покинут США

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США выделили 200 миллионов долларов для поддержки Украины еще
до начала спецоперации, однако четко прописали, что деньги не должны добраться
до Киева, пишет RT. По словам
опрошенных изданием экспертов, Украину просто используют как расходный
материал.
Агентство США по международному развитию заключило контракт с
некой фирмой Chemonics International Inc. еще 17 февраля. В нем содержалось
крайне важное условие — документ вступает в силу только в случае, если
российские войска окажутся на территории Украины. Контракт рассчитан на 200 млн
долларов, но не содержит конкретных целей. Там указаны туманные формулировки о
помощи Украине в «восстановлении базовых услуг», борьбе с дезинформацией и
прочие. Основная задача — поддержка стабильного курса Киева на демократию.
Впрочем, несмотря на всю «поддержку» США стремления Украины к
западной модели, американцы не хотят отдавать свои деньги Киеву. Именно для
этого нужна компания-прокладка — Chemonics International Inc. Например, при
оказании гуманитарной помощи будут закупаться американские товары у местных
компаний, а не перечисляться на счета украинских коррупционеров.
«Если вы перечислите деньги Киеву, то они будут разворованы
Киевом. А если вы выделяете деньги через американскую компанию, то эти деньги
будут разворованы американской компанией, но по крайней мере останутся внутри США»,
— пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт по
внешней политике США Геворг Мирзаян.
Понятно, что любая помощь Украине закончится, как только эта
страна выполнит свою роль в американском сценарии. Маловероятно, что США
захотят тратить миллиарды долларов на восстановление страны.
«Украина использовалась и будет использоваться до самого
конца как расходный материал. Она нужна Западу в качестве средства для
сдерживания России. Конфликт между украинцами и русскими очень выгоден Западу.
Когда он завершится, Украина потеряет для него свою ценность. И никто не
собирается ее восстанавливать. Может, будут показательные деревни, и то не
обязательно», — убежден эксперт Международного института гуманитарно-политических
исследований Владимир Брутер.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной
операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных
республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со
стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал
закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный
конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с
заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве
или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.