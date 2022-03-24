Украину оставят ни с чем: американские миллионы для Киева не покинут США

«Украина использовалась и будет использоваться до самого

конца как расходный материал. Она нужна Западу в качестве средства для

сдерживания России. Конфликт между украинцами и русскими очень выгоден Западу.

Когда он завершится, Украина потеряет для него свою ценность. И никто не

собирается ее восстанавливать. Может, будут показательные деревни, и то не

обязательно», — убежден эксперт Международного института гуманитарно-политических

исследований Владимир Брутер.