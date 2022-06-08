Украинцы создали семь петиций на сайте Зеленского против предоставления гражданства Невзорову

Сайт украинского президента Владимира Зеленского зарегистрировал семь петиций от разных граждан о непредоставлении гражданства российскому журналисту Александру Невзорову* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).
В одних петициях призвали не давать украинское гражданство конкретно Невзорову. Другие же направлены на то, чтобы отказывать абсолютно всем российским гражданам в аналогичной процедуре.
«В предоставлении гражданства Украины всем без исключения россиянам отказывать и даже не рассматривать причины их обращения. В обращении А. Невзорова и его жены, должно быть отказано», — сказано в одной из петиций.
Ранее сообщалось, что Зеленский ответил согласием на просьбу российского журналиста Александра Невзорова об украинском гражданстве.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами