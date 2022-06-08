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Украинцы создали семь петиций на сайте Зеленского против предоставления гражданства Невзорову

Украинцы создали семь петиций на сайте Зеленского против предоставления гражданства Невзорову
wikimepia.org / Loloxl9 / CC BY-SA 4.0

Сайт украинского президента Владимира Зеленского зарегистрировал семь петиций от разных граждан о непредоставлении гражданства российскому журналисту Александру Невзорову* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).

В одних петициях призвали не давать украинское гражданство конкретно Невзорову. Другие же направлены на то, чтобы отказывать абсолютно всем российским гражданам в аналогичной процедуре.

«В предоставлении гражданства Украины всем без исключения россиянам отказывать и даже не рассматривать причины их обращения. В обращении А. Невзорова и его жены, должно быть отказано», — сказано в одной из петиций.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил согласием на просьбу российского журналиста Александра Невзорова об украинском гражданстве.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
гражданство Зеленский невзоров Украина
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