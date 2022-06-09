«Украинцы разнесут вашу контору»: беженка устроила скандал в кафе Берлина под названием «Россия»

Украинская беженка угрожает расправой хозяевам кафе в Берлине, которые не поддерживают оголтело Украину.
Беженцы из Украины продолжают навязывать жителям Европы свои правила. При этом они все чаще сталкиваются с вежливым, но твердым противодействием. Так, в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, в котором украинская беженка, увидев в центре Берлина кафе с названием «Россия», пытается научить хозяйку заведения «правильной любви к Украине». Как оказалось, владелица кафе является тоже уроженкой Украины, однако она уже давно живет в Германии и 10 лет держит ресторанчик, который назвала «Россия».
Украинская посетительница стала упрекать хозяйку в том, что она не поменяла название. На что девушка спокойно ответила, что живет в свободной стране и может делать, что сама считает нужным.
«Мы поддерживаем дружбу между странами», — спокойно сказала хозяйка кафе.
При этом беженка из Украины начала оскорблять и угрожать, что придут украинцы и разнесут все в прах.
«Смотрите, пока вас не побили. Украинцы придут и разворотят вашу контору полностью. Я серьезно говорю. Я этого делать не буду, у меня не хватит сил, но есть люди, которые сделают», — пригрозила девушка с Украины.
При этом украинскую беженку не смутило, что хозяйка кафе держит на руках грудного ребенка, она продолжала угрожать расправой. Владелица заведения в спокойной форме много раз просила украинку покинуть кафе и не создавать конфликты.
«Ждите, пока к вам не пришли тут дебоширы», — уходя высказала угрозу беженка из Украины.