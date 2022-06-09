«Украинцы разнесут вашу контору»: беженка устроила скандал в кафе Берлина под названием «Россия»

Беженцы из Украины продолжают навязывать жителям Европы свои правила. При этом они все чаще сталкиваются с вежливым, но твердым противодействием. Так, в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, в котором украинская беженка, увидев в центре Берлина кафе с названием «Россия», пытается научить хозяйку заведения «правильной любви к Украине». Как оказалось, владелица кафе является тоже уроженкой Украины, однако она уже давно живет в Германии и 10 лет держит ресторанчик, который назвала «Россия».