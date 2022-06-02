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Украинцы продают американские ПТРК Javelin в Сети за 30 тысяч долларов

Украинцы продают американские ПТРК Javelin в Сети за 30 тысяч долларов
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие ВСУ через даркнет продают американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Украинцы оценили западное вооружение в 30 тысяч долларов.

Судя по размещенным в объявлении фотографиям, оружие не новое. Снимки сделаны в темном помещении. При этом геолокацией товара значится город Киев.

С начала спецоперации ВС РФ на территории Украины Вашингтон активно поставляет Киеву различное вооружение, включая ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS. В настоящий момент США занимают первое место среди всех стран по количеству поставленного ВСУ оружия.

javelin Вооружение США Украина
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