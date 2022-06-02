Украинцы продают американские ПТРК Javelin в Сети за 30 тысяч долларов

С начала спецоперации ВС РФ на территории Украины Вашингтон активно поставляет Киеву различное вооружение, включая ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS. В настоящий момент США занимают первое место среди всех стран по количеству поставленного ВСУ оружия.