Украинцы продают американские ПТРК Javelin в Сети за 30 тысяч долларов

Военнослужащие ВСУ через даркнет продают американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Украинцы оценили западное вооружение в 30 тысяч долларов.
Судя по размещенным в объявлении фотографиям, оружие не новое. Снимки сделаны в темном помещении. При этом геолокацией товара значится город Киев.
С начала спецоперации ВС РФ на территории Украины Вашингтон активно поставляет Киеву различное вооружение, включая ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS. В настоящий момент США занимают первое место среди всех стран по количеству поставленного ВСУ оружия.