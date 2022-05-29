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Украинцы приветствуют русских бойцов на освобожденных территориях

Украинцы приветствуют русских бойцов на освобожденных территориях
Федеральное агентство новостей

Корреспонденты Федерального агентства новостей стали свидетелями того, как жители освобожденных территорий Харьковской области радостно встречают российские силы. Люди приветствуют проезжающие российские колонны, выходят им навстречу и приветливо машут руками.

Когда началась спецоперация по демилитаризации и денацификации киевского режима, многие украинцы на себе ощутили настоящее отношение киевских властей. Украинская артиллерия регулярно обстреливает поселки, которые расположены на освобожденных территориях. Под огонь ВСУ попадают гражданские объекты и жилые дома.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

В то же время российские силы неоднократно доказали, что стараются обеспечить мирных граждан всем необходимым. Одна за другой на освобожденные территории отправляются колонны с гуманитарной помощью. Кроме того, Россия ведет работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Ранее ФАН опубликовал видео из освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике. Российские добровольцы из состава «ЧВК Вагнера» под аплодисменты местных жителей водрузили российский флаг над зданием администрации города.

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