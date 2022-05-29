Корреспонденты Федерального агентства новостей стали свидетелями того, как жители освобожденных территорий Харьковской области радостно встречают российские силы. Люди приветствуют проезжающие российские колонны, выходят им навстречу и приветливо машут руками.
Когда началась спецоперация по демилитаризации и денацификации киевского режима, многие украинцы на себе ощутили настоящее отношение киевских властей. Украинская артиллерия регулярно обстреливает поселки, которые расположены на освобожденных территориях. Под огонь ВСУ попадают гражданские объекты и жилые дома.
В то же время российские силы неоднократно доказали, что стараются обеспечить мирных граждан всем необходимым. Одна за другой на освобожденные территории отправляются колонны с гуманитарной помощью. Кроме того, Россия ведет работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры.
Ранее ФАН опубликовал видео из освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике. Российские добровольцы из состава «ЧВК Вагнера» под аплодисменты местных жителей водрузили российский флаг над зданием администрации города.