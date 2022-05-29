Украинцы приветствуют русских бойцов на освобожденных территориях

В то же время российские силы неоднократно доказали, что стараются обеспечить мирных граждан всем необходимым. Одна за другой на освобожденные территории отправляются колонны с гуманитарной помощью. Кроме того, Россия ведет работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры.