Отметим, государственным языком на Украине является украинский. Несмотря на явное ущемление русской культуры на территории страны, киевский режим постоянно ссылается на прописанные в конституции государства законы, которые гарантируют «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».