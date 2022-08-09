Украинцы потребовали извинений от журналистов WSJ за статью об их языке

Украинские пользователи Сети обрушились с критикой на американское издание The Wall Street Journal (WSJ) после выхода там статьи, посвященной статусу украинского языка, и потребовали извинений, передает РИА Новости.
В опубликованном материале WSJ уточняется, что украинский язык на протяжении нескольких десятилетий считали ненастоящим. Авторы статьи уверяют, что данный язык использовался только среди необразованных сельских жителей. На данный же момент Киев принудительно насаждает украинскую культуру.
После данных утверждений жители Украины возмутились и обвинили американских журналистов в дискриминации и ксенофобии. Они потребовали извинений у WSJ.
«Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие»;
«Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян»;
«Уровень хамства и самодовольства журналистов, пытающихся писать что-либо об Украине, просто шокирует» — высказались украинцы на просторах Сети.
Отметим, государственным языком на Украине является украинский. Несмотря на явное ущемление русской культуры на территории страны, киевский режим постоянно ссылается на прописанные в конституции государства законы, которые гарантируют «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».