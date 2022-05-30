Украинцы оказались в конце перечня США по эвакуации раненых

На захваченных позициях украинских военных и националистов в Волновахе и на мариупольском заводе «Азовсталь» обнаружены американские списки для эвакуации раненых. По информации из этого бланка, украинцев нужно спасать последними, сообщили РИА Новости.
В соответствии с обнаруженным эвакуационным списком раненые делились на пять категорий. Первой являются американские военные, затем шли граждане США, следом военные не из Соединенных Штатов. Последними в перечне были не американские граждане и пленные.
Российская специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Цель этой миссии заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Министерство обороны РФ отмечало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины. Мирным жителям при этом ничего не угрожает.