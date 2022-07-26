Украинцы назвали Лолиту Милявскую предательницей после анонса фестиваля в Крыму

Российская певица Лолита Милявская оказалась под шквалом критики со стороны украинских пользователей социальных сетей. Причиной послужила одна из публикаций звезды, в которой она анонсировала проведения российского фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму.
Лолита в своих соцсетях поделилась афишей фестиваля «Таврида.АРТ», мероприятие пройдет в середине августа в Крыму. «Путешествуйте на Тавриду!» — подписала Милявская и добавила геолокацию — город Судак, бухта Капсель.
Некоторые подписчики после этой публикации принялись обвинять Лолиту в предательстве, оставляя под постом гневные комментарии.
Ранее Милявская, у которой имеются закарпатские корни, резко отреагировала на сообщения людей в Сети, враждебно настроенных против РФ.