...
Новости0

Украинцев начали обучать управлению беспилотниками в рамках программы «Армия дронов»

Украинцев начали обучать управлению беспилотниками в рамках программы «Армия дронов»
Федеральное агентство новостей

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о начале обучения операторов беспилотников.

Программа «Армия дронов» уже стартовала на территории Украины. На данный момент к обучению приступило 150 операторов. Об этом Федоров сообщил в соцсетях.

«Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Dronarium Украина», — пишет он.

В рамках обучения военные овладеют навыками управления беспилотниками. Также они узнают основы маскировки и отработают полетные задания.

Напомним, в начале июля Украина начала программу по массовой закупке разведывательных беспилотников. Об этом заявляла государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

бпла ВСУ Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.