Украинцев начали обучать управлению беспилотниками в рамках программы «Армия дронов»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о начале обучения операторов беспилотников.
Программа «Армия дронов» уже стартовала на территории Украины. На данный момент к обучению приступило 150 операторов. Об этом Федоров сообщил в соцсетях.
«Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Dronarium Украина», — пишет он.
В рамках обучения военные овладеют навыками управления беспилотниками. Также они узнают основы маскировки и отработают полетные задания.
Напомним, в начале июля Украина начала программу по массовой закупке разведывательных беспилотников. Об этом заявляла государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.