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«Украинцам вход запрещен»: журналист Веселовский рассказал о жестком ответе европейцев на выходки беженцев

«Украинцам вход запрещен»: журналист Веселовский рассказал о жестком ответе европейцев на выходки беженцев
pixabay.com

В Праге нарастает недовольство поведением украинских беженцев — на дверях некоторых магазинов уже замечены таблички с надписью «Украинцам вход запрещен». Крымский политолог, политический обозреватель информационного агентства News Front Сергей Веселовский рассказал «Народным Новостям», что в скором времени простые европейцы наконец откроют глаза и поймут, кого пустили в свои страны.

Как сообщили в соцсетях, подобные, таблички появились из-за поведения беженцев. В частности, из магазинов резко увеличилось число краж. Политолог Сергей Веселовский рассказал НН, что очарование украинцами в Европе схлынет очень быстро.

«Европейцы — это люди, которые привыкли считать каждый цент и крону. И вдруг появляются наглые нахлебники, которые ни во что не ставят своих кормильцев. Сейчас, с одной стороны, западные люди увидят, кто к ним приехал. А с другой стороны, украинцы разочаруются в этих западных людях и начнут требовать от них всего самого лучшего», — объяснил Веселовский.

vk.com / Сергей Веселовский
vk.com / Сергей Веселовский

По словам политолога, в скором времени европейцы начнут уставать от наглых и циничных украинских беженцев. Постепенно начнется притеснение украинцев, их будут выселять и указывать на их место.

«Следующий этап — это депортация, аресты, уголовные дела. Скоро их будут судить за любые правонарушения. Европейцы будут отвечать им. Я думаю, что не пройдет и полугода, как это начнется», — объяснил наш собеседник.

Беженцы из Украины в Европе продолжают вести себя по-хамски в отношении местных жителей и портят имущество приютивших их людей. Так, в немецком городе Вульфен беженцы решили сжечь российский флаг, находящийся в здании. При этом весь дом, который им предоставили немцы, сгорел дотла.

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