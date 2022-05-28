«Украинцам вход запрещен»: журналист Веселовский рассказал о жестком ответе европейцев на выходки беженцев

«Европейцы — это люди, которые привыкли считать каждый цент и крону. И вдруг появляются наглые нахлебники, которые ни во что не ставят своих кормильцев. Сейчас, с одной стороны, западные люди увидят, кто к ним приехал. А с другой стороны, украинцы разочаруются в этих западных людях и начнут требовать от них всего самого лучшего», — объяснил Веселовский.