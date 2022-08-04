Украинскому журналисту Шустеру на три года закрыли въезд в страну

Авторы «Страны.ua» подчеркнули, что предписание пограничников в отношении Шустера основано на военном положении на Украине и наличия у телеведущего итальянского гражданства.

«По информации источников «Страны» в правоохранительных органах, журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года», — гласит пост в официальном Telegram-канале интернет-издания.

По информации корреспондентов, подобному решению Киева предшествовали резкие заявления Шустера в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Журналист и телеведущий из Украины Савик Шустер больше не сможет въехать на территорию государства, передали в «Стране.ua»