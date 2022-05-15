Украинскому «Нацкорпусу» не удалось совершить провокацию в Энергодаре

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Схорон с литературой и плакатами «Национального корпуса» обнаружен в Энергодаре. Об этом сообщил политолог Владимир Рогов.
Эксперт напомнил, что «Нацкорпус» является политической партией нацистского толка. В основе ее идеологии является искоренение всего русского. Госдеп США называл «Нацкорпус» группой ненависти.
Главой «Нацкорпуса» является Андрей «Белый вождь» Билецкий. Ранее он руководил рядом расистских и неонацистских организаций, в том числе руководил силовым блоком «Правого сектора* — Восток» (экстремистская организация, запрещенная в России) и нацбатальона «Азов»** (против членов организации в России возбуждены уголовные дела).
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация
- ** – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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