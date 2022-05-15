Украинскому «Нацкорпусу» не удалось совершить провокацию в Энергодаре

Главой «Нацкорпуса» является Андрей «Белый вождь» Билецкий. Ранее он руководил рядом расистских и неонацистских организаций, в том числе руководил силовым блоком «Правого сектора* — Восток» (экстремистская организация, запрещенная в России) и нацбатальона «Азов»** (против членов организации в России возбуждены уголовные дела).