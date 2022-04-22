Украинской пропаганде «перекрыли кислород»: в освобожденном Мариуполе начнет вещание российское ТВ

«Сегодня у нас был первый масштабный выезд на передающий

центр Мариуполя. То, что мы увидели, реально запустить. По срокам запуска

оборудования пока ясности нет, поскольку необходимо более детально все

осмотреть, наладить. Но все реально, в ближайшем будущем возможно наладить

вещание. Планы — запустить здесь цифровое телевидение, как минимум три

мультиплекса — где-то восемь-десять каналов. Это будут каналы РФ и наши,

местные республиканские. Судя по расчетным данным, зона покрытия будет доходить

где-то до Запорожской области», — констатировал министр.