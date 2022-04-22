Украинской пропаганде «перекрыли кислород»: в освобожденном Мариуполе начнет вещание российское ТВ

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Флаг Донецкой Народной Республики был поднят на самой высокой
точке Мариуполя — местной телебашне. Город полностью освобожден, а оставшиеся
украинские националисты заблокированы в промзоне.
Решением верховного главнокомандующего активный штурм
промышленной зоны «Азовстали» остановлен, и войска перешли к осаде объекта. Тем
временем, в освобожденном городе офицер армии ДНР устанавливает флаг на самой
высокой точке Мариуполя — телевизионной вышке. Таким образом украинской пропаганде «перекрыли кислород» и больше киевский режим не сможет запугивать и обманывать население города.
Сверху хорошо виден густой дым с территории металлургического
комбината. Отказ от штурма не обозначает, что авиация и артиллерия больше не
наносят удары. Наоборот, заблокированные в подземном комплексе украинские нацбаты
регулярно получают «СМС», как на фронте называют мины и снаряды.
Внизу, в вещательном центре уже кипит работа, сотрудники
Министерства связи ДНР начинают работать над восстановлением оборудования,
чтобы жители всей республики и прилегающих территорий могли смотреть местные и
российские СМИ. К счастью, отступая украинские войска подожгли лишь
административную часть здания, но не успели уничтожить оборудование и саму
вышку.
Министр связи ДНР Дмитрий Халепа отметил, что полон оптимизма
после осмотра мариупольской телебашни. По его словам, в ближайшие планы Правительства
ДНР входит налаживание вещание цифровых русскоязычных каналов.
«Сегодня у нас был первый масштабный выезд на передающий
центр Мариуполя. То, что мы увидели, реально запустить. По срокам запуска
оборудования пока ясности нет, поскольку необходимо более детально все
осмотреть, наладить. Но все реально, в ближайшем будущем возможно наладить
вещание. Планы — запустить здесь цифровое телевидение, как минимум три
мультиплекса — где-то восемь-десять каналов. Это будут каналы РФ и наши,
местные республиканские. Судя по расчетным данным, зона покрытия будет доходить
где-то до Запорожской области», — констатировал министр.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил,
что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно».