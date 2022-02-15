Украинского криминального авторитета застрелили на приеме у стоматолога

Украинского криминального авторитета застрелили на приеме у стоматолога Новости
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Украинского криминального авторитета Игоря Дутку, больше известного под псевдонимом Сухой, застрелили во время приема у стоматолога. Трагедия произошла в курортном городе Яремче Ивано-Франковской области, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу управления Нацполиции.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов уже приступили к поискам киллера. По данным полиции, непосредственно в момент убийства авторитет находился в стоматологическом кресле.

Сигнал о произошедшем поступил на пульт дежурного в 18:45. По словам врача, в помещение вбежал неизвестный мужчина, несколько раз выстрелил в пациента и скрылся. Дутке оказали своевременную медицинскую помощь, но это мужчину не спасло. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали киллера, который совершил заказное убийство 21 год назад. Мужчина дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде, сообщал «Царьград».

 
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