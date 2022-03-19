Украинское минобороны признало потерю выхода к Азовскому морю

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины потеряли выход к Азовскому морю. Информацией об этом поделилось украинское министерство обороны.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

 
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