Штаб-сержант Вооруженных сил Украины Александр Тимко, которого взяли в плен, рассказал РИА Новости, что командир приказал ему совершить теракт в отеле Херсона. В этой гостинице находились переселенцы из других украинских регионов.
Тимко добавил, что получил установку от подполковника Александра Колесова. Российские бойцы обнаружили и задержали подпольную группу националистов под командованием штаб-сержанта.
По его словам, ему поступил приказ, согласно которому в гостинице «Дилижанс» проживают солдаты России. Ему надо было приступить к ликвидации. Необходимо было «сделать шум и теракт».
Тимко однако решил провести разведку. Он ходил по улице и смотрел за движением и людьми. В результате сержант узнал имена гостей отеля и о возможности заселения. Оказалось, что в гостинице проживали украинские переселенцы. В итоге военный отказался выполнять приказ.
ВСУ при этом хотят взорвать детскую больницу в Харькове. Об этом ранее сообщило Министерство обороны России, передает URA.RU.