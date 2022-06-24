Украинский военный сообщил о приказе совершить теракт в Херсоне

Тимко однако решил провести разведку. Он ходил по улице и смотрел за движением и людьми. В результате сержант узнал имена гостей отеля и о возможности заселения. Оказалось, что в гостинице проживали украинские переселенцы. В итоге военный отказался выполнять приказ.