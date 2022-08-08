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Украинский уборщик ввел «персональные санкции» против Красного Креста в США

Украинский уборщик ввел «персональные санкции» против Красного Креста в США
unsplash.com

Работающий уборщиком в офисе Красного Креста в США украинец без цензуры рассказал, что думает об этой организации.

Выходец с Украины объявил Красному Кресту «персональные санкции». Мужчина решил протирать одной тряпкой полы, унитазы и двери. Таким способом украинец захотел продемонстрировать свое негативное отношение к Красному Кресту, который, по мнению мужчины, не стремится помочь беженцам.

Свою «работу» уборщик снял на видео и опубликовал в Сети. На ролик обратил внимание журналист Александр Шарий. Как долго продлятся «персональные санкции» против Красного Креста, выходец с Украины не уточнил.

красный крест США Украина
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RusNewsToday24
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