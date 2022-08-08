Украинский уборщик ввел «персональные санкции» против Красного Креста в США

Работающий уборщиком в офисе Красного Креста в США украинец без цензуры рассказал, что думает об этой организации.
Выходец с Украины объявил Красному Кресту «персональные санкции». Мужчина решил протирать одной тряпкой полы, унитазы и двери. Таким способом украинец захотел продемонстрировать свое негативное отношение к Красному Кресту, который, по мнению мужчины, не стремится помочь беженцам.
Свою «работу» уборщик снял на видео и опубликовал в Сети. На ролик обратил внимание журналист Александр Шарий. Как долго продлятся «персональные санкции» против Красного Креста, выходец с Украины не уточнил.