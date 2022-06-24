Украинский солдат в прямом эфире признался, что вести огонь по гражданским считается у ВСУ «нормальным»

Вести бои с гражданских объектов — это нормальная практика украинских военных, заявил в эфире Telegram-канала солдат ВСУ.
В освобожденном Мариуполе люди пытаются начать обычную мирную жизнь, восстанавливая разрушенный город. Украинские военные в Мариуполе прикрывались гражданским населением, занимая многоэтажные дома. При этом, зная, что подвергают жителей смертельной опасности.
«В общем, ничего особенного, просто очередное подтверждение, что вояки Украины осознанно подставляли под уничтожение все! Потому что они не считали ни людей, ни инфраструктуру своей!» — подписал автор видео.
По словам солдата ВСУ, люди, которые остались в Мариуполе, лояльны России и не считают ее врагом.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.