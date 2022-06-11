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Украинский солдат снял на видео последние мгновения жизни под артиллерийским огнем ВС РФ

Украинский солдат снял на видео последние мгновения жизни под артиллерийским огнем ВС РФ
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший под артиллерийский удар ВС РФ, снял на видео последние мгновения своей жизни.

На распространенном в Сети видеоролике можно увидеть, как солдат пытается укрыться от огня российской артиллерии в окопе. При этом на записи отчетливо слышны приближающиеся звуки разрывов снарядов. Через несколько секунд боеприпас попадает в укрытие военного.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что за минувшие сутки артиллеристы и ракетные войска ВС РФ поразили 62 пункта управления и 138 огневых позиций противника.

вс рф ВСУ спецоперация Украина
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