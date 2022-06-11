Украинский солдат снял на видео последние мгновения жизни под артиллерийским огнем ВС РФ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший под артиллерийский удар ВС РФ, снял на видео последние мгновения своей жизни.
На распространенном в Сети видеоролике можно увидеть, как солдат пытается укрыться от огня российской артиллерии в окопе. При этом на записи отчетливо слышны приближающиеся звуки разрывов снарядов. Через несколько секунд боеприпас попадает в укрытие военного.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что за минувшие сутки артиллеристы и ракетные войска ВС РФ поразили 62 пункта управления и 138 огневых позиций противника.