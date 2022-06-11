Украинский солдат снял на видео последние мгновения жизни под артиллерийским огнем ВС РФ

На распространенном в Сети видеоролике можно увидеть, как солдат пытается укрыться от огня российской артиллерии в окопе. При этом на записи отчетливо слышны приближающиеся звуки разрывов снарядов. Через несколько секунд боеприпас попадает в укрытие военного.