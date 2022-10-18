Украинский рэпер Потап лишился аккаунта в Instagram

Украинский рэпер и продюсер Потап остался без страницы в Instagram* (деятельность соцсети признана экстремистской и запрещена в России). Аккаунт артиста заблокировали из-за многочисленных жалоб.
Потап неоднократно критиковал российских артистов через соцсеть, причем в грубой форме. Пользователи начали жаловаться на рэпера из-за его агрессивных высказываний.
После блокировки украинскому продюсеру пришлось завести новую страницу. За первое время после регистрации Потапу удалось собрать на ней всего 150 подписчиков.
- * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ