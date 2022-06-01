Украинский премьер Шмыгаль заявил о готовности Варшавы совместно с Киевом производить оружие

«Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия», — подчеркнул Шмыгаль.