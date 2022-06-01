Новости01

Украинский премьер Шмыгаль заявил о готовности Варшавы совместно с Киевом производить оружие

Украинский премьер Шмыгаль заявил о готовности Варшавы совместно с Киевом производить оружие
prt scr youtube.com/Новини. LIVE

Украина и Польша намерены создать совместное предприятие для производства оружия и военной техники. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и польский премьер Матеуш Моравецкий заключили меморандум, в рамках которого заработает специальная комиссия.

«Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия», — подчеркнул Шмыгаль.

При этом он добавил, что Варшава намерена посодействовать развитию украинских общин.

оружие Польша Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.