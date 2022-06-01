Украинский премьер Шмыгаль заявил о готовности Варшавы совместно с Киевом производить оружие

Украина и Польша намерены создать совместное предприятие для производства оружия и военной техники. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и польский премьер Матеуш Моравецкий заключили меморандум, в рамках которого заработает специальная комиссия.
«Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия», — подчеркнул Шмыгаль.
При этом он добавил, что Варшава намерена посодействовать развитию украинских общин.