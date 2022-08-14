Украинский посол Мирошниченко открыл сбор средств на учебу дочери в Британии

Дочери украинского дипломата Ярославе исполнилось 19 лет. В связи с таким событием Мирошниченко трогательно поздравил наследницу. На своей странице в соцсети посол опубликовал признание, что очень любит дочь и прикрепил ссылку для перевода пожертвований на учебу девочки в престижном английском университетском колледже.