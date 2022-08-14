Украинский посол Мирошниченко открыл сбор средств на учебу дочери в Британии

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в своих соцсетях обратился к соотечественникам с просьбой помочь собрать деньги на обучение его дочери в Лондоне.
Дочери украинского дипломата Ярославе исполнилось 19 лет. В связи с таким событием Мирошниченко трогательно поздравил наследницу. На своей странице в соцсети посол опубликовал признание, что очень любит дочь и прикрепил ссылку для перевода пожертвований на учебу девочки в престижном английском университетском колледже.
«Друзья, присоединяйтесь к нам, чтобы помочь ей собрать средства на ее первый год в Лондоне», — написал украинский дипломат.
При этом Мирошниченко добавил, что они с дочерью раньше объездили Соединенные Штаты, выбирая вуз, однако Ярослава решила изучать химию в Лондоне.