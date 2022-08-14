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Украинский посол Мирошниченко открыл сбор средств на учебу дочери в Британии

Украинский посол Мирошниченко открыл сбор средств на учебу дочери в Британии
pxhere.com

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в своих соцсетях обратился к соотечественникам с просьбой помочь собрать деньги на обучение его дочери в Лондоне.

Дочери украинского дипломата Ярославе исполнилось 19 лет. В связи с таким событием Мирошниченко трогательно поздравил наследницу. На своей странице в соцсети посол опубликовал признание, что очень любит дочь и прикрепил ссылку для перевода пожертвований на учебу девочки в престижном английском университетском колледже.

«Друзья, присоединяйтесь к нам, чтобы помочь ей собрать средства на ее первый год в Лондоне», — написал украинский дипломат.

При этом Мирошниченко добавил, что они с дочерью раньше объездили Соединенные Штаты, выбирая вуз, однако Ярослава решила изучать химию в Лондоне.

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