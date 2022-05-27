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Украинский посол Мельник в очередной раз оскорбил канцлера Германии Шольца

Украинский посол Мельник в очередной раз оскорбил канцлера Германии Шольца
globallookpress/Schacht, Henning

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу не хватает лидерства и мужества. С таким резким заявлением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник, передает Bild.

Дипломат подверг критике главу Правительства Германии из-за его выступления в Давосе.

«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — сказал посол.

Плюс ко всему Мельник осудил канцлера Германии за промедление в вопросе поставок тяжелого вооружения Киеву.

Ранее сообщалось, что посол Украины обозвал Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» после отказа немецкого лидера ехать в Киев.

Германия Мельник Украина шольц
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RusNewsToday24
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