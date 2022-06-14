Украинский посол Мельник объяснил, почему беженцы массово уезжают из Германии

Андрей Мельник не раз позволял себе грубые высказывание в адрес официального Берлина. Так, посол осуждал немецкие власти за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Помимо этого, Мельник назвал Олафа Шольца обозвал «оскорбленной ливерной колбасой» из-за того, что он отказался посетить Киев.