Украинский посол Мельник обвинил Германию в увеличении объема импорта из России

Дипломат возмутился, что немецкие власти, поддерживающие антироссийские санкции, продолжают сотрудничать с РФ, что способствует увеличению прибыли для «агрессора». В то время, как товарооборот между ФРГ и Украиной снизился на 11%, пишет посол.