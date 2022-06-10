Украинский посол Мельник обвинил Германию в увеличении объема импорта из России

Власти Германии продолжают сотрудничать с Россией, увеличив международный импорт на 60% в течение последних шести месяцев. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Дипломат возмутился, что немецкие власти, поддерживающие антироссийские санкции, продолжают сотрудничать с РФ, что способствует увеличению прибыли для «агрессора». В то время, как товарооборот между ФРГ и Украиной снизился на 11%, пишет посол.
«Германия увеличила импорт из РФ на 60% в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 млрд евро», — уточнил Мельник.
Ранее сообщалось, что украинский посол ФРГ Андрей Мельник считает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель проявляла «слишком снисходительное отношение» к России. Об этом он заявил в комментарии агентству DPA.